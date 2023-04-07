"Жизнь только начинается": Акбота Сейтмагамбет показала, как проводит отпуск в Баку (видео)

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет показала в Instagram, как отдыхает в Баку. Артистка призналась, что устроила небольшие каникулы, чтобы отдохнуть от работы, передает NUR.KZ.

"Я хотела дать своей душе, уставшей от суетных будней, передышку. Я счастлива, что могу свободно взмахнуть своими крыльями, где бы я ни была. Отдохну только недельку, одну только недельку", - написала Акбота.

"Как красиво", "Это правильно, надо отдыхать", "Не уставай!", "Самая милая на всем белом свете, наша Акбота", "Булочка моя, такая сладкая", "Прекрасного отдыха!", "Там очень красиво", "Твоя жизнь только начинается, будь счастлива", - гласят комментарии под видео.

Певица показала, как гуляет по улицам Баку. Она посетила место съемок советской комедии "Бриллиантовая рука" и прогулялась по городскому арбату.

Видео взято со страницы Акботы Сейтмагамбет в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015907-zhizn-tolko-nachinaetsya-akbota-seytmagambet-pokazala-kak-provodit-otpusk-v-baku-video/