"Не вините своих родителей": Алуа Конарова написала трогательный пост об отце

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова написала в Instagram трогательный пост об умершем отце. Она призналась, что очень по нему скучает и сожалеет о многом, передает NUR.KZ.

Алуа отметила, что очень редко фотографировалась с отцом.

"Совместное с папой последнее фото было на моей свадьбе, а до него, когда мне было 10 лет. Почему мы не фотографировались часто и вместе, не знаю. 30-го марта папе бы исполнилось 79 лет. Много лет спустя я наконец поняла многое.

Нельзя поддаваться никаким мнениям извне, и каким бы ни был отец и как бы ни складывались отношения с мамой, знаю, что меня он любил особой любовью всегда", - рассказала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Продюсер отметила, что папа всегда ее защищал и оберегал, каждый день приезжал в больницу, когда она была в тяжелом состоянии.

"Только папа прикрывал мои косяки, приходил в школу, когда вызывали к директору тайком от мамы. Только папа каждый день приезжал ко мне в роддом, когда лежала на сохранении и привозил мне груши с томатным соком по моему бешеному желанию.

В 7 вечера после работы слышала под окнами его неизменное: "До-о-ча-а". Только папа горько плакал, что ребенка не удалось сохранить. Он ведь собирал асыки для будущего внука, они так и лежат до сих пор", - продолжила она.

Алуа призналась, что очень сожалеет о том, что не успела его увидеть в последний раз.

"Только папа мог за день до смерти позвонить и сказать: "Доченька, я так скучаю, приезжай". А я не успела. Все это вспоминается гораздо позже, к сожалению, все годы жилось с навязанным мнением, виню себя за это.

Много лет не была у него, а сегодня, впервые за очень много лет, папа приснился. Именно в этом возрасте, в этом костюме и с этой прической, как на фото. Девочки, любите отцов и не вините своих родителей, какими бы они ни были. Пап, я скучаю", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015557-ne-vinite-svoih-roditeley-alua-konarova-napisala-trogatelnyy-post-ob-ottse/