"Я никогда никого не слушала": Байзакова высказалась о сплетниках

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова поговорила с фолловерами в Instagram, где поделилась мнением о замужестве и разговорах за спиной, передает NUR.KZ.

Блогерша прокомментировала ситуацию подписчицы и высказалась о сплетниках. По мнению инстадивы, замужество не решит проблему пересуд, а люди всегда найдут повод кого-то осудить.

"Замужество - это не шутки. Выйти замуж только потому, что все вокруг хотят? И испортить себе жизнь? А эти люди, которые сплетничают, они - никто, вашего пальца не стоят! Замужество ваших проблем в жизни не решит, начнут сплетничать дальше. "Почему не родила?" - скажут. Родишь - скажут: "Перестала ухаживать за собой". Людям всегда дай повод осудить человека", - написала звезда соцсетей.

Блогерша также рассказала, что даже после замужества ее часто обсуждают. Однако по словам Айжан, она старается никого не слушать.

"Я никогда никого не слушала и не слушаю! Вы видите, как меня обсуждают, даже когда я замуж вышла: "долго не продержатся", "как ее терпят ене-ата". И что мне их тоже послушать и жить несчастливо? Да мне все равно, никто из сплетников мне в лицо этого не скажет. Это низкие люди в глубокой депрессии. Счастливым людям не до вас, поверьте", - рассказала Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Ранее мы рассказывали, как Байзакову из-за беспорядка в номере выселили из отеля в Токио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015355-ya-nikogda-nikogo-ne-slushala-bayzakova-vyskazalas-o-spletnikah/