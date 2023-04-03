Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой и показала дочь

Кейли Куоко с дочерью. Фото: instagram.com/tommypelphrey

37-летняя американская актриса Кейли Куоко впервые стала мамой. Об этом она рассказала в своем Instagram и показала лицо дочери, передает NUR.KZ.

Актриса, известная по роли белокурой красотки Пенни в сериале "Теория большого взрыва", и ее возлюбленный, актер Том Пелфри впервые стали родителями.

Малышка появилась на свет 30-го марта. Пара решила не скрывать лицо новорожденной дочери, и сразу показала фанатам фотографию девочки в своих социальных сетях.

"Матильда Кармин Ричи Пелфри - новый свет нашей жизни! Мы очень рады и благодарны за это маленькое чудо! Мы невероятно счастливы!" - написала Куоко.

Также актриса обратилась к своему бойфренду, сказав, что еще больше в него влюбилась.

"Том, не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но я влюбилась!" - рассказала звезда киноэкранов.

"Бесконечно благодарен за силу и храбрость моей второй половинки и лучшего друга Кейли. Ты невероятна!" - поведал новоиспеченный отец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015213-zvezda-seriala-teoriya-bolshogo-vzryva-vpervye-stala-mamoy-i-pokazala-doch/