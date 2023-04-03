"Изменил мою жизнь на 180 градусов": Алтынай Жорабаева посвятила нежные строки мужу

Алтынай Жорабаева с мужем. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Казахстанская певица Алтынай Жорабаева посвятила нежные строки своему мужу в день его рождения. Трогательный пост артистка опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Пост, в котором Алтынай призналась в любви своему мужу, растрогал ее подписчиков.

"Мой рай, который изменил мою жизнь и жизнь моих дочерей на 180 градусов, с днем рождения! Тысяча благодарностей Аллаху за то, что дал возможность повстречать тебя.

Спасибо за то, что дал почувствовать, что любовь существует, за то, что подарил отцовскую любовь моим дочерям, за то, что любишь меня. Я люблю тебя безмерно", - написала она.

Артистка призналась, что Алишера перед свадьбой очень беспокоило, как ее четыре дочери отнесутся к их браку.

"Когда мы мечтали о свадьбе, ты волновался о том, как примут тебя мои девочки. "Если они будут тебя ревновать ко мне и я им не понравлюсь", - говорил ты.

Твои страхи остались позади, потому что все зависело от тебя, я в этом убедилась. Говорят, что девочки ближе к отцам, а у моих девочек есть такой любящий отец, пусть Аллах вернет тебе твое добро сторицей. Счастья тебе в обоих мирах, живи до ста", - написала она.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали супругам счастья, а также пополнения в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015198-izmenil-moyu-zhizn-na-180-gradusov-altynay-zhorabaeva-posvyatila-nezhnye-stroki-muzhu/