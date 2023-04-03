42-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" стала мамой

Наталья Бочкарева. Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала "Счастливы вместе", в третий раз стала мамой. Об этом она рассказала в своем Instagram, передает NUR.KZ.

42-летняя актриса призналась, что это событие стало для их семьи долгожданным чудом. По словам Бочкаревой, в какой-то момент она уже отчаялась снова стать мамой.

"Плюс один! В нашей семье случилось долгожданное чудо! Признаюсь, шла я к этому достаточно долго, и когда уже отчаялась, в моей жизни появился замечательный человек, доктор, акушер-гинеколог, которая вселила надежу и уверенность, что и после 40 все непременно может получиться", - написала Наталья.

Звезда комедийного сериала также добавила, что это не первоапрельская шутка и теперь она многодетная мама.

"В общем, я теперь многодетная мать, безумно этому рада и счастлива, и это не первоапрельская шутка", - сказала Наталья.

Поклонники и друзья артистки поздравили ее в комментариях с этим радостным событием.

"Наташенька, дорогая, поздравляю ! Рада за тебя! Счастья вашей семье, дорогая!", "Наталья Владимировна!! Какая прекрасная новость!! Поздравляем!! Очень за вас счастливы", "Поздравляю, малыш, добро пожаловать в этот прекрасный мир", "Наталья очень рад за вас! Сердечно обнял", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015101-42-letnyaya-zvezda-seriala-schastlivy-vmeste-stala-mamoy/