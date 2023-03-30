"Выращиваем помидоры, огурцы": актер Артур Толепов рассказал о своем бизнесе (видео)

Артур Толепов. Фото: instagram.com/arturtolepov

Казахстанский актер Артур Толепов, сыгравший вместе с родным братом Асылханом Толеповым в фильме "Жаужүрек мың бала", рассказал в программе Revue news, каким бизнесом занимается помимо творчества.

Артур Толепов, известный по фильмам "Жаужүрек мың бала", сериалам "Зәуре", "Шалғайдағы оқиға" и другим, приступил к съемкам нового проекта, в котором вместе с ним снимается актриса Дина Тасбулатова в качестве его экранной невесты.

Артур достаточно активен в соцсети, к примеру, в TikTok у Толепова уже больше 30 тысяч подписчиков. Журналистка программы поинтересовалась, сколько актер получает за один стрим в TikTok (прямая трансляция - прим.ред.).

"Я сейчас собираю свою аудиторию. Даст Бог, на следующей съемке я покажу вам свой кошелек", - заявил он.

Актер рассказал, чем занимается помимо съемок в кино.

"Занимаемся тепличным бизнесом. Выращиваем помидоры, огурцы. Мы оптовики. У нас есть гектар земли. Там мы выращиваем помидоры, огурцы, а в будущем хотим попробовать выращивать клубнику", - рассказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014719-vyraschivaem-pomidory-ogurtsy-akter-artur-tolepov-rasskazal-o-svoem-biznese-video/