"Две старшие сестры и два младших брата": Майя Бекбаева поделилась семейным фото
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Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поразмышляла на тему взаимоотношений братьев и сестер. Она также опубликовала в Instagram фото с братом и своими детьми, передает NUR.KZ.
Майя Бекбаева вспомнила о своем детстве, а также рассказала, как растут ее дети.
"На фото - две старшие сестры и два младших брата. Помню, в детстве Асыл всегда был моим хвостиком, мы проводили много времени вместе, поскольку разница в возрасте небольшая (три с половиной года). Мы вместе играли, гуляли, бывало, что ссорились, но, повзрослев, стали очень близкими.
У Айлин с Жангиром разница в возрасте 7 лет, интересы у них разные. Зато практически нет конфликтов, Жангир ее боготворит, никогда не придет из магазина, не прихватив для сестры что-то вкусненькое. Ее слово для него - закон! Айлин ведет себя с Жангиром строго, но справедливо!
Вообще, отношения братьев и сестер - очень интересная история, важную роль в которой играют родители.
Именно родители могут сделать детей близкими и понятными друг другу, либо посеять между ними зависть, обиды, вражду и превратить их в практически чужих друг другу людей. Согласны?" - написала Майя.
Подписчики согласились с ее мнением и оставили свои комментарии под фото.
"Как же ваш сын похож на своего дядю", "Круто, когда есть родные братья и сестра, мне, к сожалению, не повезло с этим, так как я единственный ребенок в семье", "Все верно и точно сказано", "Какая интересная тема", - отметили фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014348-dve-starshie-sestry-i-dva-mladshih-brata-mayya-bekbaeva-podelilas-semeynym-foto/