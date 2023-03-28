"Две старшие сестры и два младших брата": Майя Бекбаева поделилась семейным фото

Майя Бекбаева с братом, дочерью и сыном. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поразмышляла на тему взаимоотношений братьев и сестер. Она также опубликовала в Instagram фото с братом и своими детьми, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева вспомнила о своем детстве, а также рассказала, как растут ее дети.

"На фото - две старшие сестры и два младших брата. Помню, в детстве Асыл всегда был моим хвостиком, мы проводили много времени вместе, поскольку разница в возрасте небольшая (три с половиной года). Мы вместе играли, гуляли, бывало, что ссорились, но, повзрослев, стали очень близкими.

У Айлин с Жангиром разница в возрасте 7 лет, интересы у них разные. Зато практически нет конфликтов, Жангир ее боготворит, никогда не придет из магазина, не прихватив для сестры что-то вкусненькое. Ее слово для него - закон! Айлин ведет себя с Жангиром строго, но справедливо!

Вообще, отношения братьев и сестер - очень интересная история, важную роль в которой играют родители.

Именно родители могут сделать детей близкими и понятными друг другу, либо посеять между ними зависть, обиды, вражду и превратить их в практически чужих друг другу людей. Согласны?" - написала Майя.

Подписчики согласились с ее мнением и оставили свои комментарии под фото.

"Как же ваш сын похож на своего дядю", "Круто, когда есть родные братья и сестра, мне, к сожалению, не повезло с этим, так как я единственный ребенок в семье", "Все верно и точно сказано", "Какая интересная тема", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014348-dve-starshie-sestry-i-dva-mladshih-brata-mayya-bekbaeva-podelilas-semeynym-foto/