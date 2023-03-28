"Три развода - что тут нетипичного?": Екатерина Климова рассказала о личной жизни

Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimova___ekaterina

Российская актриса Екатерина Климова в интервью журналистке Надежде Стрелец откровенно рассказала о личной жизни и болезненном разводе со вторым мужем, передает NUR.KZ.

Многодетная мама и актриса Екатерина Климова в своем недавнем интервью объяснила неугасающий интерес к личной жизни. Журналистка предположила, что он связан с "нетипичной ситуацией для наших широт".

"Три развода — что тут нетипичного? Личная жизнь — это такое поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь. Я закрыла для себя тему личной жизни. Не хочу из этого делать шоу. Мне кажется, в этот момент человек становится так некрасив", — призналась Екатерина.

Журналистка поинтересовалась у артистки, как с возрастом менялось ощущение того, каким должен быть мужчина.

"Наверное, я так ничего и не поняла. У меня такое ощущение, что я хожу по какому-то кругу и проблема все-таки во мне. Я должна быть в любви. Я не могу жить без любви. И если я люблю, то у меня все уходит на второй план", — поведала Климова.

Также знаменитость рассказала о тяжелом расставании со своим вторым мужем актером Игорем Петренко, от которого она воспитывает двоих сыновей.

"Игорь был очень хорошим учителем для меня. Наши отношения показали мне, какая я сильная, что я могу пережить и такое. Я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Но оказалось, что все возможно. Человек вообще может все пережить.

Мне казалось, что это моя судьба. Я не строила других планов и не представляла ничего другого, поэтому, наверное, так болезненно было", — сообщила Екатерина.

Актриса поделилась какие сейчас у них взаимоотношения с бывшим мужем, с которым она официально развелась в 2014 году.

"Цивилизованные. Они все время трансформируются. Мы пытаемся слышать друг друга, потому что у нас есть общая цель. Это нормально. Я за это очень уважаю нас обоих, что мы способны на это. Но это уже не имеет отношения к тем двум людям, между которыми когда-то была любовь", — рассказала Климова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014275-tri-razvoda-chto-tut-netipichnogo-ekaterina-klimova-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/