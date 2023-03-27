"Не вижу проблемы": Нурлан Батыров высказался о женитьбе на женщине с ребенком

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Актер и юморист Нурлан Батыров в своем Instagram-аккаунте поговорил с подписчиками о переезде, будущей супруге, а также высказался о браке с женщиной, у которой есть дети, передает NUR.KZ.

Один из фолловеров поинтересовался у Нурлана, что для него главное в будущей супруге.

"Поддержка и понимание. Больше мужчине ничего не надо. И тогда у нее будет все!" — прокомментировал Батыров.

Также блогер поделился мнением о женитьбе на женщине с ребенком.

"Я не вижу проблемы в том, что у моей избранницы вдруг есть дети от предыдущего брака. Я вообще не понимаю мужчин, которые на этой почве расстаются, мол, мне "с прицепом" женщина не нужна. Или, наоборот, даже если женился, многие говорят: "Я взял ее с ребенком!". Когда такое слышу от своих знакомых, я всегда говорю: "Айналайын! Женщина с ребенком — это уже семья. Это они взяли тебя в свою семью!" — написал Батыров.

Stories Нурлана Батырова. Скрин: instagram.com/batyroff

Подписчики спросили Нурлана о переезде из Казахстана в другую страну.

"Мне очень часто задают такие вопросы и, посетив многие страны, я понял, что никуда никогда насовсем не переехал бы. Не сменю страну.

Может, я сейчас так размышляю. Может, со временем я поменяю свое мнение, но пока я вижу себя только здесь, в Казахстане. Хотя я безумно люблю Америку, Южную Корею, Китай. Поехать пожить на время? Да! Переехать? Нет!" — ответил Батыров.

Stories Нурлана Батырова. Скрин: instagram.com/batyroff

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014124-ne-vizhu-problemy-nurlan-batyrov-vyskazalsya-o-zhenitbe-na-zhenschine-s-rebenkom/