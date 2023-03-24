"Для меня важны и семья, и карьера": Акбота Сейтмагамбет рассказала о своей жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет рассказала в Instagram, как совмещает карьеру и семью. Мать двоих детей заявила, что и семья, и творчество для нее очень важны, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в соцсети поинтересовался, что ставит на первое место в своей жизни Акбота - семью или карьеру.

"Я не делю их по местам. Для меня важны и семья, и карьера. У меня есть время и энергия, которые я уделяю и дому, и творчеству.

Хочу, чтобы все шло своим чередом, и каждое имело свое место в моей жизни. Поскольку нынешнее общество требует, чтобы мы были разностороенними", - отметила Акбота.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скриншот: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, в 2020 году Акбота Сейтмагамбет и шоумен Даурен Айдаркулов официально развелись. У бывших супругов подрастают сын и дочь. Недавно Акбота ответила тем, кто торопит ее с замужеством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013961-dlya-menya-vazhny-i-semya-i-karera-akbota-seytmagambet-rasskazala-o-svoey-zhizni/