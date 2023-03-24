"Думаю, это всем очевидно": Ксения Бородина рассказала о состоянии после развода

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram, что счастлива после расставания с бывшим мужем, а также высказала мнение, что люди должны отвечать за свои поступки, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у ведущей, счастлива ли та после развода.

"Да, я думаю, это всем очевидно и доказывать через инсту это не нужно. Люди, которые счастливы, ничего не доказывают", — ответила Бородина.

Также Ксения высказалась, что каждый человек должен нести ответственность за свои поступки.

"Мне хочется в это верить, хотя я не мстительный человек, но люди должны отвечать за свои поступки, это правда. И если ты наполнен злом, завистью и плохими поступками, то я сомневаюсь, что этих людей ждет успех и удача", — прокомментировала инстадива.

Stories Ксении Бородиной. Скрины: instagram.com/borodylia

Напомним, в июне 2021 года после шести лет брака Ксения Бородина подала на развод с супругом Курбаном Омаровым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013853-dumayu-eto-vsem-ochevidno-kseniya-borodina-rasskazala-o-sostoyanii-posle-razvoda/