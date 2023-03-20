"Папина копия": Виктория Боня показала бывшего мужа и подросшую дочь

Виктория Боня с дочерью и бывшим мужем . Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам в Instagram, что ее дочери исполнилось 11 лет. По этому поводу ведущая воссоединилась с бывшим мужем, чтобы устроить праздник девочке, передает NUR.KZ.

Виктория рассказала, что экс-супруг, миллионер Александр Смерфит, устроил дочери настоящий праздник по случаю ее 11-летия.

"Сегодня отмечали день рождения нашей дочери, ей исполняется 11 лет. Алекс организовал настоящий праздник для нее и ее друзей. Как думаете, на кого больше похожа Анджелина? На меня или на Алекса?" — поинтересовалась Боня.

Подписчики разделились во мнениях, однако большинство фолловеров пришли к мнению, что девочка больше похожа на отца.

"С отцом одно лицо", "Папа - 100%", "Девочки чаще похожи на отцов, это мое наблюдение", "На Алекса", "Она такая красивая, взяла все лучшее от вас обоих", "Папина копия", "На Алекса, тут все понятно с первого взгляда", — прокомментировали поклонники телезвезды.

Ранее мы писали, что фанаты восхитились фигурой 43-летней Виктории Бони.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013574-papina-kopiya-viktoriya-bonya-pokazala-byvshego-muzha-i-podrosshuyu-doch/