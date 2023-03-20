"Мне комфортно везде": Айсауле Бакытбек высказалась о жизни в другой стране

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в Instagram и поделилась мнением о жизни в другой стране, передает NUR.KZ.

Блогерша призналась, что была бы не против несколько месяцев пожить в Дубае. По мнению девушки, это безопасный для жизни город.

"Недавно с мамой обсуждала, что хочу в Дубай слетать снова, а она говорит, что ей там не нравится и некомфортно. И тут я поняла, что после жизни в Америке мне комфортно везде: и в Штатах, и в Европе, и в Дубае. Учитывая, что я стала мамой, я бы была не против пару месяцев в году жить в Дубае, там безопасно, и так как я уже жила там, то мне комфортнее вдвойне. Плюс близко к дому", — рассказала блогерша.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее блогерша рассказала, почему они с мужем снимают жилье и отказываются от ипотеки, аргументировав тем, что для них важна свобода выбора, где жить, так как, возможно, они решат пожить в другой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013556-mne-komfortno-vezde-aysaule-bakytbek-vyskazalas-o-zhizni-v-drugoy-strane/