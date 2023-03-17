"Мало того, что красивый, он еще и умный": жена Тауекеля Мусилима рассказала о муже

Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mussilim

Супруга отечественного актера Тауекеля Мусилима ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она призналась, что ей очень повезло с мужем, назвав его положительные качества, передает NUR.KZ.

Напомним, осенью прошлого года Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын.

Подписчики поинтересовались, как справляется Махаббат с двумя детьми.

"Конечно, нелегко, но детки быстро вырастают, поэтому наслаждаемся моментом. А еще у меня очень сильная поддержка в лице мужа", - призналась Махаббат.

Сторис Махаббат Мусилим. Скриншот: instagram.com/mahonti__

"Каково жить с самым красивым мужчиной Средней Азии?" - спросил один из пользователей соцсети.

"Ой, мало того, что он у меня красивый, так он еще и умный, добрый, справедливый, честный, терпеливый, заботливый отец, замечательный муж и можно продолжать бесконечно. Мне его подарил Аллах", - заявила Махаббат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013280-malo-togo-chto-krasivyy-on-esche-i-umnyy-zhena-tauekelya-musilima-rasskazala-o-muzhe/