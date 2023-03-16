"Всем так интересна чужая жизнь": Карина Сыздыкова резко высказалась в адрес хейтеров

Карина Сыздыкова. Фото: instagram.com/karisha.syzdykova

Казахстанская блогерша Карина Сыздыкова на своей странице в Instagram резко высказалась в адрес хейтеров, которые осуждают работающих матерей, передает NUR.KZ.

Отечественная звезда соцсетей прокомментировала ситуацию знакомой, после чего остро отреагировала на критику хейтеров.

"Почему всем так интересна чужая жизнь? Почему нужно обязательно подколоть? Всем кажется, что им сложнее, страшнее, а вот у других все получается легко. Обо мне тоже говорят и не всегда мило, мол: "Ходит всегда с укладкой, постоянно путешествует" — и многое другое. Алло! Кариша не только укладки делает, но и двух детей поднимает. И не ноет вам, как ей тяжело, потому что она не нытик, как вы. Не сплетничает и не обсуждает, потому что ей некогда! Она работает!" - сказала блогерша.

Stories Карины Сыздыковой. Скрин: instagram.com/karisha.syzdykova

По мнению Карины, что каждый должен думать только о себе и своих близких.

"Запомните! Вы должны думать только о себе, о своих родных и близких людях. Никто никому ничего не должен. Остальные — это лишь зрители вашего "театра". Есть среди них фанаты, есть молчаливые наблюдатели, а есть критики", — написала девушка.

По словам блогерши, выбирая роль критиков, человек проживает чужую жизнь.

"Если они выбрали роль "критиков", пусть и наблюдают. А вы блистайте на сцене, потому что им никогда не стоять на ней. Они могут лишь обсуждать, что на вас надето, что у вас с вашим партнером и прочее. Сочиняйте свои собственные пьесы, а не критикуйте чужие. А то так и останетесь в списке критиков, мнение которых не учитывают, потому что пьеса-то одного человека", — заявила Карина.

Stories Карины Сыздыковой. Скрин: instagram.com/karisha.syzdykova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013122-vsem-tak-interesna-chuzhaya-zhizn-karina-syzdykova-rezko-vyskazalas-v-adres-heyterov/