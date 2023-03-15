"Спасибо, что подарила мне жизнь": Супермамасита опубликовала трогательные кадры с мамой

Супермамасита с мамой. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, опубликовала на своей странице в Instagram видео с мамой и трогательно подписала его, передает NUR.KZ.

На кадрах блогерша в строгом брючном костюме позирует вместе с мамой на песочных барханах Капшагая.

"Мама, я тебя люблю! Хочу, чтобы ты всегда была со мной и в горе, и радости. Пишу за рулем, поэтому красноречиво не получается. Спасибо, что подарила мне жизнь", — написала Алия.

Видео взято со страницы Супермамаситы в Instagram

Ролик умилил фанатов блогерши. Фолловеры выразили свое восхищение маме Алии.

"Хорошо, когда с мамой на одной волне", "Какая чудесная семья. И мама, и дочь – красавицы!", "Красотки. Главное, что есть в жизни - это мама", "Роковые дамы", "Вы прекрасны с мамой", "Супер! Я думала, это подруга. Мама супер выглядит", — отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012923-spasibo-chto-podarila-mne-zhizn-supermamasita-opublikovala-trogatelnye-kadry-s-mamoy/