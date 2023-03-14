"Не получают поддержку": Акбота Сейтмагамбет об отношении общества к разведенным женщинам

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Актриса и певица Акбота Сейтмагамбет порассуждала на тему развода в Instagram. Экс-солистка "КешYOU" отметила, что общество часто осуждает разведенных женщин, передает NUR.KZ.

Акботу Сейтмагамбет спросили, какой совет она может дать разведенной женщине, у которой есть дочь.

"Есть много причин для развода, но люди любят мерить всех одной меркой. Я говорю об этом, потому что женщина, которая разочаровалась в своем браке и хочет спасти свою молодость, своих детей от беспросветной тьмы, обычно вызывает осуждение и не получает поддержку. Находятся многие, которые убеждают ее в никчемности", - призналась Акбота.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Актриса заявила, что уважает решение женщин, которые хотят позитивных перемен в жизни.

"Будьте примерной мамой, которая развивается, пополняйте багаж своих знаний, повышайте уровень своей культуры, не останавливайтесь на одном месте. Если ваше намерение будет очень сильным, то Всевышний сам покажет правильный путь", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012845-ne-poluchayut-podderzhku-akbota-seytmagambet-ob-otnoshenii-obschestva-k-razvedennym-zhenschinam/