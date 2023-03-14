"20 лет назад моя жизнь круто изменилась": Пригожин посвятил трогательные строки Валерии

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин трогательно поздравил в своем Instagram Валерию с 20-летием знакомства. Он отметил, что секрет крепкого брака заключается в любви и уважении, передает NUR.KZ.

"Как же быстро летит время. Как будто это было вчера. Ровно 20 лет назад моя жизнь круто изменилась - я встретил ту самую, о которой даже, наверное, и не мечтал.

Секрет долголетних отношений не только в любви заключается, но и в уважении к своему партнеру, в умении идти навстречу друг к другу, уступать, прощать и понимать.

Успех семейных отношений - двустороннее движение. Спасибо тебе, любимая, за твое терпение, женскую мудрость и счастье, которое ты мне даришь каждый день", - отметил Иосиф Пригожин.

"Счастья и благополучия вашей семье! Люблю вас!" - оставил свои пожелания Арман Давлетяров.

Пользователи соцсети тоже пожелали супружеской паре счастья и долголетия.

"Дай Бог, чтобы все мужчины ценили и уважали своих женщин", "Смотрю на вас и понимаю, что любовь существует", "Вот он настоящий мужик, который оберегает, помогает, всегда защитит, с набором таких качеств он становится самым красивым для этой женщины", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012792-20-let-nazad-moya-zhizn-kruto-izmenilas-prigozhin-posvyatil-trogatelnye-stroki-valerii/