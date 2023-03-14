"Такие красивые": Салтанат Бакаева поделилась романтическими фото с мужем

Салтанат Бакаева с мужем. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева умилила фанатов в Instagram романтическими фотографиями с мужем, снятыми во время их семейного отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Салтанат сопроводила фотографии, которые разместила в своей ленте, признанием.

"Несмотря на то, что ты не поздравил меня с 8 марта, я все равно хочу познавать этот чудесный мир с тобой, Нуржан. Девочки, есть ли те, кого так же, как и меня, не поздравили? Какие планы на 7 мая?" - спросила Салтанат своих подписчиц.

Пользователи Казнета оставили свои комментарии и пожелали паре счастья.

"Красавчики! Он свозил тебя на Мальдивы, это значит еще пять раз 8 марта не будет у тебя", "Вот косячник, надо его занести в черный список до следующего 8 марта", "Примерная пара", "Такие красивые", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012761-takie-krasivye-saltanat-bakaeva-podelilas-romanticheskimi-foto-s-muzhem/