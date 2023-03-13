Сергей Безруков обвенчался со второй женой спустя восемь лет брака (фото)

Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер театра и кино Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя восемь лет брака. Этим радостным событием артист поделился на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда культового сериала "Бригада" и режиссер Анна Матисон официально поженились в 2016 году. За это время супруга подарила Безрукову троих детей. А спустя восемь лет совместной жизни звездная пара решила провести обряд венчания.

На фотографиях, опубликованных в соцсети, Анна нежно улыбается на камеру, а Сергей игриво подмигивает.

"Уже восемь лет вместе! Фото с венчания", — написал актер.

Поклонники Безрукова поздравили супругов в комментариях.

"Ух ты! Здорово! Прелестное фото! Мы так редко видим вас вместе, а вы очень красивая пара. Поздравляем!", "Анна очень естественна, это сейчас так важно, потому что все на одно лицо, красивая! Сергей мужественно красив и брутален. Счастья вашей семье!", "Счастья вам и любви бесконечной! И, конечно же, здоровья всей вашей семье!", "Говорят, идеальные пары похожи внешне друг на друга. Вы очень похожи! Желаю вашей семье взаимопонимания, любви и гармонии", — прокомментировали фанаты артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012677-sergey-bezrukov-obvenchalsya-so-vtoroy-zhenoy-spustya-vosem-let-braka-foto/