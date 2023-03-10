Признавшийся в любви жене на своем концерте Кайрат Нуртас растрогал соцсети (видео)

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас растрогал фанатов, подарив жене букет цветов и исполнив в ее честь песню на своем концерте. Видео появилось в TikTok, передает NUR.KZ.

На кадрах видно, как артист с цветами спускается со сцены и подходит к зрителям, сидящим в зале, среди которых есть и его супруга Жулдыз Абдукаримова.

"Жить, никого не любя, легко. Но в такой жизни нет смысла. Жулдыз, я тебя люблю", - произнес певец, подарив супруге букет цветов.

После артист начинает песть полюбившуюся многим песню "Сені сүйем". Видео растрогало его поклонников, они оставили свои комментарии.

"Молодец, Кайрош, будь счастлив, а рядом будет семья, Жулдыз, дети", "Счастья вам", "Красавчик, нет слов", "Пусть Аллах вас поддержит", "Кайрат очень добродушный", - отметили они.

Видео взято со страницы Nurbo.kn в TikTok

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012439-priznavshiysya-v-lyubvi-zhene-na-svoem-kontserte-kayrat-nurtas-rastrogal-sotsseti-video/