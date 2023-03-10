Устроивший сюприз любимой экс-супруг Бородиной вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Курбан Омаров с избранницей. Фото: instagram.com/zimamoscow

Экс-супруг Ксении Бородиной показал, какой сюприз устроил своей любимой в Международный женский день. В Instagram Курбан Омаров рассказал, что ради этой девушки ему хочется совершать поступки, передает NUR.KZ.

Огромные корзины с красными розами, воздушные шары в виде красных сердец, девушки со скрипками, шампанское - такой сюприз для любимой устроил Курбан Омаров. Так совпало, что это произошло в день рождения его бывшей жены.

"Я хотел, чтобы это 8 марта она запомнила! Просто теперь в моей жизни появилась женщина, ради которой хочется совершать поступки!" - прокоментировал Курбан трогательное видео.

Романтический настрой Курбана Омарова оценили не все его подписчики.

"А раньше были кто? И зачем тогда заводили детей от женщин, ради которых не хотелось совершать поступки?", "Ксюша тоже была единственной, наверное", "Заказать цветы и шарики по бартеру - это, по-вашему, значит совершать поступки?", "Обесценить мать своего ребенка - это прям по-мужски. Браво!" - отметили пользователи соцсети.

Однако некоторые не согласились с хейтом в адрес экс-супруга Бородиной.

"Столько негативных комментариев от неудовлетворенных женщин, которым и тюльпана не подарили. Завидуйте молча", "Нужно радоваться за других. А не брызгать желчью своей. Живите своей жизнью, а не чужой", "Причем тут его бывшая? По ходу все поклонники этой бывшей собрались на его странице в надежде, что Курбан выложит пост, как он страдает по Бородиной", - заявили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012399-ustroivshiy-syupriz-lyubimoy-eks-suprug-borodinoy-vyzval-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-v-seti/