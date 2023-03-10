"Мой папа плакал, когда я родилась": Бота Нурсеитова об отношении мужчин к рождению девочек в семье

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова, ответив на вопрос подписчиков в Instagram, высказала свое мнение о негативном отношении мужчин к рождению девочек в семье, передает NUR.KZ.

Бота Нурсеитова прокомментировала ситуацию подписчицы, муж которой расстроился, узнав пол будущего ребенка.

"Это вам надо обижаться на мужа. Когда они поймут, что это от них зависит пол ребенка. А так не обижайтесь на него. Это же мужчина, со временем он поймет и ему будет стыдно, что когда-то расстраивался", — высказалась блогерша.

Также звезда соцсетей рассказала об отношении отца к тому, что у него четыре дочки.

"Мой папа плакал, когда я родилась, четвертая девочка. А сейчас он счастлив, что у него девочки. Я бы только девочек рожала", — поведала Бота.

Stories Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012373-moy-papa-plakal-kogda-ya-rodilas-bota-nurseitova-ob-otnoshenii-muzhchin-k-rozhdeniyu-devochek-v-seme/