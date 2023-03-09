"Я считаю, что это любовь": Дастан Оразбеков рассказал о секрете своего счастливого брака

Дастан Оразбеков с семьей. Фото: instagram.com/dastanello

Отечественный певец и актер Дастан Оразбеков ответил на вопросы Динары Сатжан. Интервью вышло на YouTube-канале телеведущей. Дастан поведал не только о творчестве, но рассказал и о семье.

Дастан признался, что семья привыкла к его популярности. Он ответил на вопрос Динары о том, ревнуют ли они с супругой друг друга.

"Супруга у меня ревнивая. И я очень ревнивый. У меня есть планка ревности, к примеру, ревновать к стоящему стулу - это чрезмерно. Или кто-то просто посмотрел - это чрезмерно для меня.

А так, если кто-то подошел и ее пытается обнять, то да, я ревную, конечно. Хотя моя супруга никому и сама не дает себя обнимать. Она даже не танцует ни с кем, даже если наш друг приглашает. Мне это по кайфу, что она так поступает", - отметил певец.

Сам Дастан считает, что каждый его выход на сцену, каждый флирт со слушателями - это повод для ревности. Однако артист уверен, что секрет крепости и долголетия его брака заключается в любви.

"Люди нынешнего времени могут сказать, что любовь - это всего лишь слова. Но я считаю, что это любовь, когда она есть, ты многое стерпишь, многое простишь, многое через боль пытаешься понять.

У нас частенько бывают конфликты, но эти конфликты говорят о том, что мы друг друга дополняем, потому что я другой, она другая. И когда мнения наши не сходятся, появляется конфликт. Но благодаря этому конфликту мы приходим к общему мнению, где создается наше единое целое.

Супруга моя из Костаная, она прямая, она прямо может очень хорошо сказать, но ничего, она келинка юга, так что нормально. Даже то, что юг и север сошлись, говорит о том, что минус и плюс придут к общему", - поведал он.

Артист признался, что были ситуации, когда и они, как и многие супруги, задумывались о разводе. Но на этот шаг ни он, ни его супруга не пошли. В день они созваниваются много раз, чтобы услышать родной голос на конце трубки.

"Как я без нее. Когда ее рядом нет, мне больно", - заявил он.

Солист группы "Орда" также рассказал, как они с женой воспитывают своих сыновей.

"Мне нравится, как мы воспитываем своих детей. Я не хочу винить своих родителей, но мир меняется и мы должны меняться. Мы, дети 90-х, выросли под палкой. Мне кажется, в тот момент, так должно было быть.

Но сейчас мир другой, дети слишком быстро развиваются, тем более городские дети очень быстро развиваются, я не знаю, как в провинции, здесь дети понимают, что рукоприкладство - это буллинг, мы пытаемся разговаривать со своими детьми.

Я недавно прочитал, что когда на детей кричишь, это травмирует их на всю жизнь. Я знаю, как эта травма сказывается и я не хочу так. Всегда веду диалог с детьми. Говорю, к каким последствиям могут привести его желания и действия, ребенок сам взвешивает и делает выбор", - рассказал Дастан Оразбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012283-ya-schitayu-chto-eto-lyubov-dastan-orazbekov-rasskazal-o-sekrete-svoego-schastlivogo-braka/