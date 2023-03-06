"Она будет супермамой": ставший отцом T-Killah посвятил трогательные слова жене (фото, видео)

T-Killah и Мария Тарасова. Фото: instagram.com/mariakakdela

Российский рэпер Александр Тарасов, известный как T-Killah, впервые стал отцом. Артист поделился своими эмоциями с подписчиками в Instagram и трогательно поблагодарил супругу за сына, передает NUR.KZ.

"Плюс один Тарасов", - гласит подпись к нежному фото, которое появилось на страничках телеведущей Марии Тарасовой и рэпера T-Killah.

Подписчики тепло поздравили счастливых родителей с пополнением в семье.

Новоиспеченный папа отметил, что очень счастлив.

"Я могу ответственно заявить, что эти два дня были самыми счастливыми в моей жизни. Это когда ребеночек родился и мы с Машей уже втроем лежали, радовались этому моменту. И вчерашний день, когда такое количество друзей, знакомых, подписчиков начали поздравлять. Меня распирало от счастья. Я безумно этому рад", - признался он.

Рэпер назвал супругу настоящей героиней.

"Маша - не просто героиня, она теперь наша мамочка, любимая моя, подарила такое чудо. Через что она прошла, когда у нас не получалось, какие роды были непростые, это она сама расскажет у себя. Но я хочу сказать, что я был уверен, что она будет просто супермамой", - заявил он.

Видео взято со страницы T-Killah в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011867-ona-budet-supermamoy-stavshiy-ottsom-t-killah-posvyatil-trogatelnye-slova-zhene-foto-video/