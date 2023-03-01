"Какая-то кличка собачья": мать Нучи высказалась о псевдониме сына

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, поинтересовался у мамы, как она относится к его псевдониму и поведал об этом в своем Instagram, передает NUR.KZ.

По словам блогера, его мама против того, что он сам себя называет "Нучи".

"Мне не нравится. Какая-то кличка собачья. У тебя прекрасное имя - Нурлан. Это солнечный луч, это свет. А зачем вот так? Не нравится", - ответила мама блогера.

Звезда соцсетей поделился своими мыслями, почему его назвали Нурлан и чем это имя так нравится матери.

"Мама против моего имени. Говорит, как собака. Я знаю, почему маме нравится имя Нурлан, потому что ее первую любовь звали Нурлан. Он был из богатой семьи. Ухаживал за ней. Но она выбрала моего отца-аристократа", - рассказал Нурлан.

Видео взято со страницы Нурлана Алимходжаева в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011344-kakaya-to-klichka-sobachya-mat-nuchi-vyskazalas-o-psevdonime-syna/