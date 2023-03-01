"Мы никогда не будем друзьями": Ида Галич рассказала, почему не общается с Настей Ивлеевой

Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida

Российская телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте об отношениях с бывшим мужем и о том, почему не общается с Настей Ивлеевой, передает NUR.KZ.

Известная российская блогерша сейчас находится в разводе и одна воспитывает трехлетнего сына Леона. По словам артистки, общение с бывшим мужем сводится к вопросам о ребенке.

"С Аланом (Алан Басиев - бывший муж - прим. ред.) мы сейчас общаемся только по поводу ребенка. Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у друга "как дела", но не более", - ответила Галич.

Кроме того, 32-летняя телеведущая рассказала, почему решила жить отдельно от родителей.

"Я устала. Дорога из дома иногда занимала полтора-два часа. А сейчас я живу в самом центре лучшего города на Земле. И я перманентно нахожусь в невероятном наслаждении. Времени у меня стало больше, соответственно, увеличилось количество часов с ребенком, тренировок и встреч", - поделилась Ида.

Stories Иды Галич. Скрин: instagram.com/galichida

Также блогерша ответила в своем телеграм-канале на вопрос подписчиков об отношениях с некогда близкой подругой Настей Ивлеевой, упрекнув ту в плагиате.

"Мы никогда не будем друзьями, это сто процентов. У друзей не принято воровать контент", - прокомментировала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011306-my-nikogda-ne-budem-druzyam-ida-galich-rasskazala-pochemu-ne-obschaetsya-s-nastey-ivleevoy/