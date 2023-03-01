"Как минимум будем здороваться": Динара Сатжан высказалась о гордыне и об отношениях между людьми

Динара Сатжан. Фото : instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан на своей странице в Instagram рассказала историю из жизни и поразмышляла, почему не получается построить крепкие отношения, передает NUR.KZ.

Телеведущая поделилась с поклонниками историей, которая заставила ее задуматься об отношениях между людьми. По словам Динары, наличие денег и крепких отношений напрямую зависит от умения людей общаться друг с другом.

"Недавно встретилась со знакомой, с которой не общались десять лет. Наши пути разошлись и, честно говоря, без особой причины. Так вот, в этот раз она предложила поговорить. Я, естественно, не отказалась. Попили чай. Поболтали о том, о сем. Вспомнили прошлое. Посмеялись. И решили, когда будем пересекаться, как минимум будем здороваться.

Если человек не умеет общаться, не любит людей, у него не будет глубоких связей. Не будет денег. Не будет отношений. А мешает этому гордыня. Просто человек очень хорошо знает свои недостатки и боится, что о них узнают другие. Поэтому долгих, крепких отношений не получается", - написала журналистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011271-kak-minimum-budem-zdorovatsya-dinara-satzhan-vyskazalas-o-gordyne-i-ob-otnosheniyah-mezhdu-lyudmi/