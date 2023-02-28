"Нужно вовремя останавливаться": Арман Давлетяров рассказал, как не стать жертвой успеха

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Бывший глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров поделился с подписчиками в Instagram секретом, как найти баланс и перестать жертвовать семьей ради успеха, передает NUR.KZ.

По словам медиаменеджера, не нужно пренебрегать собственным здоровьем, отношениями с друзьями и коллегами. Это ни к чему хорошему не приведет.

"Если вы всем этим жертвуете, то те блага, ради которых вы сегодня стараетесь, в перспективе могут не пригодиться. В моем кругу такое количество известных людей — одиноких и несчастных, при этом они лидеры хит-парадов, известные и любимые артисты, но ночами плачут от одиночества в подушку. А есть люди, которые, работая все эти годы, потеряли семью, потеряли здоровье и ради чего все это?

Нужно вовремя останавливаться. Баланс, о котором я всегда говорю, важен. Когда вы планируете свой график, у вас обязательно должны быть пункты: встреча сегодня с друзьями, время с супругой, время с детьми и обязательно что-то для души, то, что вам нравится. Точно так же, как вы планируете свой рабочий график, вы должны планировать свой жизненный график. Это и есть залог вашей счастливой жизни. Это я знаю по себе", — посоветовал поклонникам Давлетяров.

Видео взято со страницы Армана Давлетярова в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011122-nuzhno-vovremya-ostanavlivatsya-arman-davletyarov-rasskazal-kak-ne-stat-zhertvoy-uspeha-video/