"Я в стрессе": Супермамасита показала фото со свадьбы

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Отечественная блогерша Алия Байтугаева поделилась с подписчиками в Instagram архивными фотографиями со свадьбы и кыз узату, передает NUR.KZ.

Супермамасита и ее муж поженились тринадцать лет назад. Невеста была в атласном облегающем платье-годе традиционного белого цвета.

"Я нашла это фото! Я в стрессе и в думках. Как быстро время летит, девочки. Только вчера поженились, а прошло тринадцать лет", — написала Алия.

Stories Супермамаситы. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Блогерша отметила свой образ с кыз узату, где она в красном обтягивающем платье с глубоким декольте.

"А теперь моя свадьба "кыз узату". Прическа зачетная, да? Тогда еще было модно, чтоб все в один цвет: если платье красное, то и сережки, и шпильки красные", — рассказала Алия.

Stories Супермамаситы. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011074-ya-v-stresse-supermamasita-pokazala-foto-so-svadby/