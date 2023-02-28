"Я в стрессе": Супермамасита показала фото со свадьбы
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Отечественная блогерша Алия Байтугаева поделилась с подписчиками в Instagram архивными фотографиями со свадьбы и кыз узату, передает NUR.KZ.
Супермамасита и ее муж поженились тринадцать лет назад. Невеста была в атласном облегающем платье-годе традиционного белого цвета.
"Я нашла это фото! Я в стрессе и в думках. Как быстро время летит, девочки. Только вчера поженились, а прошло тринадцать лет", — написала Алия.
Блогерша отметила свой образ с кыз узату, где она в красном обтягивающем платье с глубоким декольте.
"А теперь моя свадьба "кыз узату". Прическа зачетная, да? Тогда еще было модно, чтоб все в один цвет: если платье красное, то и сережки, и шпильки красные", — рассказала Алия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011074-ya-v-stresse-supermamasita-pokazala-foto-so-svadby/