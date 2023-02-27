Кайрату Нуртасу в день рождения устроили сюрприз домочадцы и друзья (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Продюсер Гульзира Айдарбекова показала в своем Instagram, какой сюрприз устроили друзья и домочадцы отечественному исполнителю Кайрату Нуртасу в день его рождения, передает NUR.KZ.

В прошлом году Кайрат Нуртас отметил 33-летие на Мальдивах вместе с фанатами. В этом году именинника ожидал приятный сюрприз дома.

"Мой первенец Кайрат. В этот день я впервые стала мамой, после того, как носила его под сердцем девять месяцев и девять дней. По велению Аллаха, он оказался сыном народа.

Мой жеребенок, я тобой горжусь. Пусть твой путь будет открытым, лик светлым, будь всегда на высоте", - написала Гульзира Айдарбекова.

Родные и друзья встретили Кайрата веселыми танцами, зажигали вместе с ними забавные ростовые куклы.

В своем Instagram Кайрат, которому исполнилось 34 года, показал, как провел вечер с друзьями дома за дастарханом и отметил свой день рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010927-kayratu-nurtasu-v-den-rozhdeniya-ustroili-syurpriz-domochadtsy-i-druzya-video/