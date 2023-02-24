"Слишком энергозатратно": Мадлен объяснила, почему не хочет отношений с мужчинами, имеющими детей (видео)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева откровенно рассказала в своем Instagram об отношениях с ровесниками и мужчинами с детьми, а также призналась, что ей тяжело расставаться с людьми, передает NUR.KZ.

По словам Мадины, с каждым годом ей хочется все больше стабильности в отношениях, но большинство ровесников в силу своей эмоциональности этого дать ей не могут.

"Когда встречаешься со взрослым человеком, ты обходишь многие эмоциональные качели, которые есть у молодых. А ты как будто бы уже устала от этой эмоциональности и наоборот хочешь стабильности. Но тебе этого не дают. Многие молодые парни, мои ровесники, любят эти качели и турецкие сериалы. Блин, дай мне, пожалуйста, просто спокойствия. Неужели это так дорого стоит? Ну не дороже, чем Cartier и Van Cleef. А когда тебе это не дают, ты сама устаешь от этого. И думаешь: господи, я это давно прошла уже, я не хочу этого, я хочу по-взрослому. Это очень большой минус отношений с ровесниками", — поделилась Мадлен.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

"Я морально переросла это раскачивание. Мне хочется стабильности и спокойствия. Стабильности, что мне не будет стыдно за чье-то поведение, человек будет нормально реагировать на какие-то ситуации, и он тебя не оскорбит и не обидит завтра. Если ты не можешь строить свои планы с этим человеком на несколько месяцев вперед, значит это очень нездоровые отношения. И ты не уверена с этим человеком в завтрашнем дне. Это токсичные отношения, из которых тяжело вылезти. Но, к счастью, у меня есть силы из этого вылезти и я уже вышла. Но они как будто обратно затягивают тебя", — рассказала блогерша.

Также инстадива поведала, что не смогла бы строить серьезные отношения с мужчиной, у которого есть дети.

"Если, допустим, в 19-20 лет я подписалась на отношения с человеком с детьми, то, наверное, сейчас в 24 года для меня это было бы слишком энергозатратно. Это сложно, когда у человека есть дети. Я бы сейчас не согласилась на такое. Хочется молодого, веселого, чтобы он поддерживал меня. Хочется человека как я, только в мужском лице", — высказалась Мадина.

Блогерша призналась, что ей тяжело дается расставание с человеком, которого она впустила в свою жизнь.

"Мне тяжело расставаться с людьми. Когда я подпускаю человека к себе, к своей семье, потом мне очень сложно дается расставание. Но иногда надо переступить и идти дальше, иначе это в конце все равно сломает", — поделилась Мадлен.

Видео взято со страницы Мадины Мамадалиевой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010727-slishkom-energozatratno-madlen-obyasnila-pochemu-ne-hochet-otnosheniy-s-muzhchinami-imeyuschimi-detey-video/