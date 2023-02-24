"Я сама притянула это": Карину Оксукпаеву снова выселяют со съемной квартиры
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Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева рассказала подписчикам в Instagram, почему ее семья вынуждена снова съехать со съемной квартиры, передает NUR.KZ.
Причиной переезда послужила продажа жилья арендодателями.
"Нас выселяют. Причина: продажа. У нас хорошие арендодатели, поэтому даже грустно немного", — написала Карина.
По мнению блогерши, произошедшее случилось неспроста. Интуитивно Карине давно хотелось сменить интерьер.
"И мне кажется, что я сама притянула это. Эта квартира очень уютная и теплая, но мне как человеку, который снимает 24/7, где-то внутри хотелось более "спокойного" интерьера", — рассказала Оксукпаева.
Карина сообщила, что они нашли свое идеальное жилье, однако хозяева отказались им сдавать квартиру.
"Нашли идеальную квартиру у соседей. Стоимость 1,5 миллиона. Из-за топового ремонта мы готовы были платить, но из-за Флоу (кличка кота - прим.ред.) нам ее не сдали", — написала блогерша.
В сентябре прошлого года семья блогеров уже находилась в подобной ситуации. Супруг Карины Арман Юсупов рассказал, что им пришлось съехать, потому что хозяева квартиры подняли стоимость аренды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010701-ya-sama-prityanula-eto-karinu-oksukpaevu-snova-vyselyayut-so-semnoy-kvartiry/