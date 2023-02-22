"Люблю свое лицо и тело": Кристина Асмус высказалась о пластических операциях

Кристина Асмус: instagram.com/asmuskristina

Российская киноактриса Кристина Асмус в своем Instagram поделилась мнением о пластических операциях и отношении женщины к себе, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала подписчикам, что считает себя счастливым человеком, потому что любит себя и свое тело.

"Наткнулась на влог эскортницы, которая честно рассказывает о профессии, пластических операциях. И поняла, какой я счастливый человек! Как я люблю свое лицо и тело! Как это страшно — объективация женщины, отсутствие любви, непринятие себя. И как жаль, что нет операций по самооценке.

Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров и не разрушайте себя. А если вдруг рядом с вами мужчина, который не принимает вас, то он ***. Ваше здоровье точно важнее, чем чье-то больное восприятие. Берегите себя!" — написала Асмус.

Однако не все подписчики согласились с актрисой, посчитав, что каждый сам решает, что делать со своим телом.

"Хорошо говорить, когда природа не обидела", "Каждый сам вправе решать, что ему делать со своим телом, и не получать осуждения за это", "Ошибочное мнение, якобы если девушка делает пластическую операцию, то значит она не любит себя. Делают пластическую операцию, чтобы быть еще лучше, еще краше", — прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010430-lyublyu-svoe-litso-i-telo-kristina-asmus-vyskazalas-o-plasticheskih-operatsiyah/