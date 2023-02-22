"Я ее обуздал": муж Айым Сейтметовой рассказал об отношениях в семье

Айым Сейтметова с семьей. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова поделилась с подписчиками в Instagram секретом счастливых отношений, а также рассказала про ссоры в семье, передает NUR.KZ.

Подписчики в социальных сетях поинтересовались у Айым секретом их счастливых отношений с мужем.

"Первый год совместной жизни после женитьбы был у нас буйный. Мы вдвоем огненные знаки зодиака и оба вспыльчивые.

Постоянная работа над отношениями — залог счастливых и долгих отношений. Работать должны оба. Что для меня важно? Я доверяю своему мужчине, стараюсь радовать, оказывать знаки внимания в виде подарка (необязательно дорогого). Важно поддерживать, хвалить, устраивать свидания и разговаривать.

Все эти пункты я требую и в свой адрес", — рассказала киноактриса.

Другой подписчик Айым Сейтметовой спросил, бывают ли моменты когда они с супругом устают друг от друга.

"Не было такого, чтобы прям устали. Если хочется по отдельности провести время, то он встречается с пацанами, а я с подругами.

Мы очень любим наш быт. До рождения Тамоськи (дочь актрисы - прим. ред.) нас невозможно было загнать домой и тем более заставить сидеть дома. А сейчас мы стали более домашними. Это понятно, у нас ребенок, да и в доме очень уютно", — ответила Сейтметова.

Stories Айым Сейтметовой. Скрин: instagram.com/aiymsm

На вопросы фолловеров о ссорах и недопониманиях супруги ответили, что только начали приходить к идиллии в отношениях.

"Конечно, без этого никак. Если этого не будет, то это нездоровые отношения. Семейная жизнь — это ежедневная работа", — поделился муж актрисы Талгат Итаев.

"Такие моменты должны быть, но не часто. Сейчас, кажется, мы только-только начали приходить к идиллии в отношениях", — подтвердила Айым.

Также супруг Сейтметовой в шутку добавил, что первое время было непросто.

"Первые годы она была очень дикая, но я ее обуздал", — сказал Талгат.

Видео взято со страницы Айым Сейтметовой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010344-ya-ee-obuzdal-muzh-ayym-seytmetovoy-rasskazal-ob-otnosheniyah-v-seme/