"Ребенок скучает": Бородина рассказала об отношениях ее дочери с отцом

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам в своем Instagram, кто отговаривал ее от замужества, почему путешествует одна и какие отношения у ее младшей дочери с отцом, передает NUR.KZ

Один из подписчиков поинтересовался у Бородиной, не обижаются ли дети, если ведущая путешествует одна.

"Я считаю, что мои дети не обделены отдыхом. Плюс это нормально отдыхать без детей. Иначе дети вырастут, а вы не поймете, с кем остались наедине. Себя надо любить! Себя!" - ответила Ксения.

Также у Бородиной спросили, видится ли младшая дочь Теона с отцом.

"Как любой ребенок, она скучает. Хочет, наверное, я спрашиваю, звонят ли ей или нет. И говорю, что сильно любят. Видела она в последний раз в декабре", - написала телеведущая.

На вопрос фолловера, отговаривали ли теледиву от замужества, звезда ответила, что все равно не стала бы никого слушать.

"Мысленно, наверное, много кто, но даже если бы пытались, я бы не послушалась. Самое главное, что у меня есть дети и опыт. Жизнь - она такая штука, всегда вознаграждает за всю боль", - прокомментировала Ксения.

Stories Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010066-rebenok-skuchaet-borodina-rasskazala-ob-otnosheniyah-ee-docheri-s-ottsom/