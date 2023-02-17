Американская модель Джиджи Хадид рассказала о своей болезни

Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид дала большое интервью модному журналу ELLE, где рассказала о своей жизни, дочери, славе и, как справляется с хроническим заболеванием.

В своем интервью изданию модель поделилась, что слава сделала ее мишенью для папарацци.

"Иногда создается ощущение, что тебя вырвали из контекста. Или просто чувствуешь, что слишком много рассказал, а этим воспользовались. Но какими бы ни были тяжелые испытания, ты становишься непробиваемой броней", - призналась Хадид.

По словам модели, рождение ребенка повлияло на ее жизнь, именно дочь видит ее со всех сторон.

"Рождение дочери изменило мою жизнь. Знает она или нет, но я учусь жизни вместе с ней. Нам весело вместе, мы болтаем о разных вещах. Также я стала более уравновешенной", - рассказала Джиджи.

В 2016 году Джиджи Хадид призналась, что страдает аутоимунным заболеванием - болезнь Хашимото, которая вызывает усталость и проблемы с терморегуляцией. Это накладывает определенный отпечаток на рабочий процесс модели. По ее словам, приходится выделять время на сон во время обеденного перерыва.

"Когда холодно, моему телу требуется много времени, чтобы восстановить температуру, и я вся дрожу. Мне необходимо сообщать своей команде, когда мне нужен отдых", - поделилась в интервью американская модель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009875-amerikanskaya-model-dzhidzhi-hadid-rasskazala-o-svoey-bolezni/