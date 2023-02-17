"Здесь все наши деньги": Асель Садвакасова в платье с глубоким декольте поговорила о сексуальности

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова на своей странице в Instagram высказалась об отношении общества к теме сексуальности, передает NUR.KZ.

Отечественная актриса, живущая ныне на Бали, поделилась с подписчиками, как женская сексуальность влияет на все сферы жизни.

"Сексуальность - слово, в котором у многих спрятано очень много стыда, чувства вины, страха, отрицания, смущения, сожаления и т.д. Табуированная и запрещенная тема в нашем обществе.

Мы привыкли воспринимать сексуальность как страсть и возбуждение по отношению к противоположному полу. На самом деле сексуальность не ограничивается только физическими проявлениями - это энергия.

А сексуальная энергия - это источник внутренней силы, который влияет на все сферы нашей жизни. Здесь скрыты все наши деньги, все наши возможности, принятия себя и любовь к себе", - высказалась Садвакасова.

"Жаль, что эта тема преподносилась всегда искаженно. Каждый человек талантлив и может достичь всего, раскрыв свой потенциал. Асель, вы, как всегда, прекрасны", "Всё правильно сказано! В первую очередь человек должен любить себя", - прокомментировали фолловеры слова актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009847-zdes-vse-nashi-dengi-asel-sadvakasova-v-plate-s-glubokim-dekolte-pogovorila-o-seksualnosti/