"Уезжать отсюда не хочется": прилетевший в Алматы Давлетяров поделился эмоциями (видео)

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, какие чувства испытывает, когда приезжает в Алматы. Кадры посещения Медеу и Шымбулака Давлетяров опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров отметил, что любит приезжать в Алматы. Прилетает сюда зимой, чтобы не только провести рабочие встречи, но и покататься на лыжах в горах.

"Последние несколько лет, много лет уже, я катаюсь исключительно здесь, в Алматы. Горы красивые, атмосфера. Приезжаю утром, людей еще мало, но больше всего мне нравится, что я нахожусь здесь, у себя на исторической родине - вокруг все казахи, вкусные бешбармаки.

Одним словом, дома. А это, знаете, греет и душу, и сердце. И уезжать отсюда, конечно, не хочется. Но такова жизнь. Так что будем получать удовольствие и радоваться каждой минуте, проведенной здесь", - сказал медиаменеджер.

С Медеу Давлетярова связывают теплые воспоминания.

"Медеу. Какая красота! Сколько времени здесь проведено. Кстати, первое мое знакомство, такое уже близкое, с группой A’Studio состоялось здесь. И моя деятельность в музыкальной индустрии тоже начиналась здесь. Это начало 90-х годов.

И здесь, на "Голосе Азии", я со всеми познакомился, потому для меня это не просто историческое место, для меня это судьбоносное место. Казахстан, Алматы. Смотрите, какая красота, друзья! Ну как можно не любить это место!" - отметил Давлетяров.

Медиаменеджер отметил, что в горах он наслаждается тишиной.

"Мне хочется обнять каждого и поделиться той радостью и любовью, которыми я зарядился здесь. На Шымбулаке, в Алматы, в моем родном Казахстане. Я вас люблю!" - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009648-uezzhat-otsyuda-ne-hochetsya-priletevshiy-v-almaty-davletyarov-podelilsya-emotsiyami-video/