Путевка на Мальдивы, украшения, смартфон: что знаменитости получили в подарок на 14 февраля

Жания Джуринская с супругом. Фото: instagram.com/djurinskaya

Звезды отечественного шоу-бизнеса поделились с фанатами, как их поздравили с Днем святого Валентина и какой подарок получили от любимого человека, сообщает NUR.KZ.

Жания Джуринская

Актриса Жания Джуринская призналась, что она самая счастливая, и рассказала подписчикам, какой подарок получила от мужа.

"Я сейчас самая счастливая на Земле! Мой супруг подарил мне на 14 февраля отдых на Мальдивах. Семь дней райского наслаждения!" - похвасталась актриса.

Эльмира Толегенова

Не менее дорогой подарок получила инстаграм-блогерша Эльмира Толегенова от своего супруга. Возлюбленный порадовал девушку новым айфоном и часами стоимостью несколько миллионов тенге.

"Как всегда, понимаешь меня с полуслова, с одного взгляда и желания! Спасибо, любимый, что делаешь меня счастливой! Девочки, я каждой желаю быть подобно солнцу, сиять так, как вы хотите, и быть любимыми! Любите друг друга сегодня, завтра, всегда!" - написала Эльмира.

Айсауле Бакытбек

Блогерша Айсауле Бакытбек рассказала подписчикам, что каждое 14 февраля они с мужем делают памятные подарки в стиле хендмейд.

"У нас с мужем есть маленькая традиция. 14 февраля мы ходим создавать что-то своими руками на память. Дай Бог, еще сотню праздников влюбленных нам", - трогательно написала Айсауле в Stories Instagram.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрины: instagram.com/aissaulebakytbek

Айым Сейтметова

Казахстанская блогерша Айым Сейтметова рассказала, что они с мужем не празднуют этот день, однако супруг решил порадовать свою любимую роскошным букетом цветов. Без внимания не осталась вся женская половина семейства.

Тимур Балымбетов

Казахстанский журналист Тимур Балымбетов не прекращает баловать свою супругу цветами.

"Думала, сегодня цветов не будет, потому что предыдущий не завял еще. Приятненько", - написала в Stories супруга интервьюера Лаура Балымбетова.

Stories Лауры Балымбетовой. Скрин: instagram.com/balukz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009451-putevka-na-maldivy-ukrasheniya-smartfon-chto-znamenitosti-poluchili-v-podarok-na-14-fevralya/