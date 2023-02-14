"Настроение прыгает, эмоции зашкаливают": Бородина пожаловалась на кризис 40 лет
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Российская телеведущая Ксения Бородина в преддверии своего 40-летия рассказала в Instagram, что беспокоится о своем внутреннем состоянии, передает NUR.KZ.
Инстадива поделилась с подписчиками, что перед каждым днем рождения ее настигает тревога, но предстоящая цифра 40 в паспорте Бородину ничуть не пугает.
"Девочки, поделитесь, а вас тоже накрывало перед 40-летием? Настроение прыгает, эмоции зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего. Хотя вроде бы из-за цифры совсем не переживаю", - написала в Stories Instagram Бородина.
"Все говорят, перед 40-летием трясет-трясет, а потом отпускает. Не люблю февраль… устаешь от зимы, хочется скорее тепла и много солнца", - написала под постом Ксения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009352-nastroenie-prygaet-emotsii-zashkalivayut-borodina-pozhalovalas-na-krizis-40-let/