"Настроение прыгает, эмоции зашкаливают": Бородина пожаловалась на кризис 40 лет

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина в преддверии своего 40-летия рассказала в Instagram, что беспокоится о своем внутреннем состоянии, передает NUR.KZ.

Инстадива поделилась с подписчиками, что перед каждым днем рождения ее настигает тревога, но предстоящая цифра 40 в паспорте Бородину ничуть не пугает.

"Девочки, поделитесь, а вас тоже накрывало перед 40-летием? Настроение прыгает, эмоции зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего. Хотя вроде бы из-за цифры совсем не переживаю", - написала в Stories Instagram Бородина.

Stories Instagram Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

"Все говорят, перед 40-летием трясет-трясет, а потом отпускает. Не люблю февраль… устаешь от зимы, хочется скорее тепла и много солнца", - написала под постом Ксения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009352-nastroenie-prygaet-emotsii-zashkalivayut-borodina-pozhalovalas-na-krizis-40-let/