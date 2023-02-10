"Нужно время": потерявшая мужа Ляйля Султанкызы рассказала о своем состоянии

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Отечественная телеведущая Ляйля Султынкызы рассказала о том, что для нее значит ее профессия. Безутешная вдова также призналась, что еще не может оправиться от глубокого потрясения, которое она пережила, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале ноября прошлого года скончался муж Ляйли Султанкызы - известный деятель общественного здравоохранения Кайрат Беркинбаев. После смерти супруга телеведущая перенесла экстренную операцию.

Ее подписчиков волнует, не уйдет ли их любимая телеведущая из профессии. Ляйля Султанкызы отметила, что это один из часто задаваемых ей вопросов в последнее время.

"Нет! Журналистика занимает весомую часть в моей жизни. Сейчас я хочу заниматься серьезными, обширными проектами, которые хоть немного смогут помочь в решении проблем общества. Этого желает моя душа", - заявила теледива.

Сторис Ляйли Султанкызы. Скриншот: instagram.com/sultankyzy

Подписчики спросили ее, почему она не желает стать депутатом, ведь хорошо знает о проблемах женщин.

"Что скрывать, сейчас я, отбросив все в сторону, работаю над собой в психологическом плане. Это задача не одного и не десяти дней. Нужно время. Порой я не могу сдержаться и даю волю слезам. Это жизнь", - призналась вдова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008908-nuzhno-vremya-poteryavshaya-muzha-lyaylya-sultankyzy-rasskazala-o-svoem-sostoyanii/