"Мы, казахи, должны знать своих семерых дедов": Давлетяров о важности связи с корнями

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Музыкальный продюсер Арман Давлетяров рассказал, как не терять связь со своими корнями и поделился, как прививает своим детям национальную культуру, передает NUR.KZ.

О том, почему важно сохранить и передать последующим поколениям культуру и обычаи своего народа, Давлетяров порассуждал в своем Instagram.

"В своей семье я обязательно сохраняю традиции, национальные праздники, блюда, язык, общение с близкими и родственниками - все это сегодня я передаю своим детям. Без этого, без идентификации, кто ты есть, я считаю, у человека нет будущего", - поделился с фолловерами Арман Илюбаевич.

Продюсер рассказал, что всегда старается следовать своим принципам и транслирует это в социальных сетях.

"Сколько бешбармаков и фото в национальных костюмах я уже выложил в ленту", - шутя высказался Давлетяров.

По словам продюсера, у человека нет будущего, если он не помнит и не хранит свое прошлое.

"Пока мы помним наше прошлое и храним традиции, язык и культуру своего народа , у нас есть будущее. Мы, казахи, должны знать своих семерых дедов, знать свой род. И передавать это своим детям. Кто знает своих?" - написал бывший генеральный директор "Муз-ТВ".

Видео взято с аккаунта Армана Давлетярова в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008831-my-kazahi-dolzhny-znat-svoih-semeryh-dedov-davletyarov-o-vazhnosti-svyazi-s-kornyami/