"Родители верят в твою звезду": нежно поздравивший дочь Агутин растрогал соцсети

Леонид Агутин. Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец, музыкант и композитор Леонид Агутин растрогал соцсети нежными строками, посвященными дочери. Он поздравил Елизавету-Марию с 24-летием, передает NUR.KZ.

Агутин разместил фото младшей дочери на своей страничке в Instagram и написал трогательный пост.

"Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе.

То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха.

Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца.

P.S. Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет", - отметил Леонид.

"Какая красавица! Поздравляю", "Красивая! Похожа одновременно и на папу, и на маму. Выразительные глаза от мамы и шикарный профиль папы", "Достойные родители, достойная дочь! С днем рождения!" - гласят комментарии подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008763-roditeli-veryat-v-tvoyu-zvezdu-nezhno-pozdravivshiy-doch-agutin-rastrogal-sotsseti/