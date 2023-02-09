"Ищите меня там": Харламов отреагировал на новость о том, что "стал казахстанцем"

Гарик Харламов. Фото: Фото: instagram.com/asmuskristina

Российский юморист Гарик Харламов поделился в соцсети интересным роликом, который развеселил его подписчиков. В видео говорится, что участник и ведущий шоу Comedy Club стал казахстанцем, передает NUR.KZ.

В видеоролике, который Гарик выложил на своей страничке в Instagram, озвучивается информация о том, что юморист женился на казахстанке и получил гражданство Казахстана.

Кроме того, он сменил имя. На кадрах показывают его "новое" удостоверение личности, где указано, что его зовут Гарифолла Харламулы. Голос за кадром утверждает, что Харламов приобрел особняк в Кызылорде.

В действительности видео несет развлекательный характер. "Новоявленный жених" отреагировал на шутливый ролик.

"Если что, ищите меня там! Ваш Гарифулла", - прокомментировал Гарик видео.

Видео позабавило не только Гарика, но и его подписчиков.

"Голос журналистки невероятно похож на твой, если обработать", "Магрипа Харипуллаевна?", "Скоро выйдет "Камеди Юрта"?, "Теперь шаурма от Гарифуллы во всех городах Казахстана!", "Я из Кызылорды, отвечаю, его тут нет", "Значит, зять теперь наш", "Добро пожаловать в Казахстан", - посмеялись пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008716-ischite-menya-tam-harlamov-otreagiroval-na-novost-o-tom-chto-stal-kazahstantsem/