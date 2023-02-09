"Знаю цену здоровым отношениям": молодая жена Петросяна рассказала, как ладит с мужем

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 77-летнего юмориста Евгения Петросяна рассказала, что в их семье нет места недопониманию и ссорам. Она призналась, что легко идет на копромисс, передает NUR.KZ.

Недавно Татьяна побывала в Стамбуле. 33-летнюю жену юмориста спросили, как не поссориться в путешествии. Идет ли Татьяна на копромисс.

"А почему нужно ругаться в путешествии? Я взрослый человек, компания у меня аналогичная.

К тому же, я давно уяснила, что взрослый человек - это тот, кто знает цену здоровым отношениям, и не важно - дружеским или супружеским.

Я легко извиняюсь, если знаю, что неправа", - призналась Татьяна в сторис Instagram.

Сторис Татьяны Брухуновой. Скриншот: instagram.com/bruhunova

Напомним, накануне Татьяна Брухунова рассказала о травле в Сети. Она отметила, что спокойно реагирует на хейт в ее адрес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008690-legko-izvinyayus-esli-ne-prava-molodaya-zhena-petrosyana-rasskazala-kak-ladit-s-muzhem/