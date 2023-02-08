"Рассказывали обо мне такие легенды, что кровь леденела": жена Петросяна о травле в Сети

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга 77-летнего юмориста Евгения Петросяна рассказала о том, как относится к травле в Сети. 33-летняя Татьяна Брухунова заверила, что реагирует спокойно на нападки злопыхателей, передает NUR.KZ.

Татьяну спросили, часто ли она сталкивается с несправедливостью в жизни. Молодая мама вспомнила, как подвергалась хейту, когда ее винили в том, что она якобы разрушила семью звездного мужа.

"Три с лишним года меня публично "травили". Рассказывали обо мне такие легенды, что кровь леденела. Да и сегодня время от времени "прилетает" порция ереси. Поэтому, да, сталкиваюсь очень часто, но меня невозможно удивить чем-то в этом аспекте", - отметила она.

Подписчики поинтересовались также, каким поступком супруга юмориста гордится больше всего.

"Мне хватает ума не гордиться собой и своими поступками", - заявила Татьяна.

Сторис Татьяны Брухуновой. Скриншот: instagram.com/bruhunova

Напомним, в 2019 году Евгений Петросян спустя год после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил в браке больше 30 лет, женился на Татьяне Брухуновой. А в день своего 75-летия юморист впервые показал фото маленького сына Вагана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008593-rasskazyvali-obo-mne-takie-legendy-chto-krov-ledenela-zhena-petrosyana-o-travle-v-seti/