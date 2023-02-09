"Даже мусор не выкидывает": Байзакова предостерегла девушек, которые хотят замуж за ее брата

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова обратилась к девушкам, которые хотели бы выйти замуж за ее брата. Блогерша пожаловалась, что Алихан даже мусор выкидывает только за деньги, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан показала диалог с братом, в процессе которого она интересуется, умеет ли он готовить еду.

Далее она показала, как спрашивает у брата, кто будет готовить, если после женитьбы его жена заболеет. На что получила ответ, что Алихан воспользуется услугами доставки. А в случае, если интернет не будет работать, он пожарит яичницу.

После описания блогером процесса приготовления яичницы Байзакова обратилась к подписчицам.

"Короче, девочки, если вы хотите замуж за него, знайте: он готовить не умеет. Вообще-то, если посмотреть, в Турции, Грузии, в основном готовят мужчины, в Узбекистане. Мужики у нас ничего не делают, да? У нас мужики просто кайфуют. Вот он пришел на готовую еду и все, даже мусор не выкидывает. Только за деньги", - возмутилась Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008662-dazhe-musor-ne-vykidyvaet-bayzakova-predosteregla-devushek-kotorye-hotyat-zamuzh-za-ee-brata/