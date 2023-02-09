"Не позорься, Арман": Карина Оксукпаева заподозрила мужа в измене (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева заявила, что заподозрила супруга в измене. При этом причину для подобных подозрений она не озвучила, передает NUR.KZ.

"Так, ребят, у нас сцена ревности, я заподозрила его в измене. Мы тут орем", - объявила Карина на своей странице в Instagram.

Что именно произошло, она мужу рассказать не дала, несмотря на его попытки.

"Не позорься, Арман. Твои курсы потом никто не купит вообще. Скажут: "Какой вообще... не знаю...". Ладно, ребят, не буду говорить", - высказалась блогерша.

Далее она показала кадры, на которых они с супругом сидят в кафе, а затем Арман приносит ей цветы, после чего они целуются.

"Извиняется за несуществующую измену", - пояснила Карина.

Что стало поводом для подозрений в измене, блогерша так и не пояснила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008657-ne-pozorsya-arman-karina-oksukpaeva-zapodozrila-muzha-v-izmene-video/